Adriana Volpe si è confessata in una lunga intervista a Oggi, svelando un nuovo capitolo della querelle con l’ormai ex collega Giancarlo Magalli. La ex inquilina della casa più spiata d’Italia ha parlato anche della sua prossima avventura professionale, che la vedrà impegnata a Tv 8. La Rai? Un ricordo del passato. Per quanto riguarda la vicenda dei suoi contrasti con Magalli, la Volpe ha fatto delle rivelazioni che non sono certo sinonimo di una riconciliazione.

Le scuse di Magalli? Mai arrivate

A detta della Volpe, le scuse del conduttore de I Fatti Vostri non sarebbero mai arrivate. La conduttrice trentina, che qualche mese fa ha perso il suocero stroncato dal Covid-19, ha affermato che, se fossero state presentate, avrebbero avuto per lei un significato umano. Ha altresì asserito che tutto ciò che deve andare avanti nelle sedi giudiziarie lo sta facendo.

Ha inoltre ribadito che l’ex collega dal 2017 non l’ha mai cercata e che avrebbe avuto tantissime occasioni per fargliele le scuse. Ancora una volta, ha specificato che, dopo la morte del suocero Ernesto (a seguito della quale ha abbandonato anzitempo la casa di Cinecittà), non le ha nemmeno fatto le condoglianze.

LEGGI ANCHE: Flavio Briatore: “Vi svelo la vera Naomi Campbell”

La nuova sfida in tv

Come sopra evidenziato, Adriana Volpe è pronta a una nuova sfida professionale. La conduttrice sarà infatti alla guida di un programma su Tv 8. Commentando questo nuovo traguardo, ha ricordato i dolori del passato, affermando di aver dovuto fare i conti con ingiustizie e compromessi.

Gli ostacoli, a suo dire, non hanno mai fermato il suo percorso. Sempre pronta a tenere strette le sue battaglie e le sue cadute, ha ormai chiaro il fatto che, a 47 anni, il valore aggiunto di una donna non risiede nel suo aspetto. Adesso, a tre anni dal giro di boa del mezzo secolo, non ha paura a mostrarsi senza filtri e senza trucco.

LEGGI ANCHE: Paola Perego su Fabrizio Frizzi: “Mi ha aiutata. Ecco come”