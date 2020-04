Archiviata da tempo l’esperienza del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha recentemente risposto alla ‘proposta di pace’ dell’ex collega Giancarlo Magalli. Come ben si sa, i due hanno lavorato fianco a fianco per diversi anni, chiudendo i rapporti in maniera burrascosa.

In un’intervista rilasciata nelle scorse settimane, il conduttore romano aveva parlato dell’intenzione di rappacificarsi con l’ex compagna di viaggio, affermando che l’emergenza Coronavirus l’ha aiutato a riflettere. Dalle pagine di Tv Blog, la conduttrice trentina ha risposto alle parole dell’ex collega, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

LEGGI ANCHE: Giancarlo Magalli: “Voglio fare pace con Adriana Volpe”

“Non mi ha fatto neanche le condoglianze”

Adriana Volpe, che ha lasciato la casa del Grande Fratello a causa della morte del suocero Ernesto Parli, stroncato dal Coronavirus, nel corso dell’intervista ha innanzitutto ricordato che lei e la sua famiglia hanno attraversato giorni molto duri, durante i quali la conduttrice ha cercato di fare tutto il possibile per infondere coraggio e per far sentire calore e affetto alla figlia Gisele.

Ha come già detto parlato anche delle affermazioni di Magalli, sottolineando che lui ha detto ai giornalisti di voler fare pace e non a lei. “Probabilmente è una pace mediatica, perché non mi ha né cercata, né chiamata, né ha inviato un messaggio di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha”: queste le parole della Volpe, che nel corso dell’intervista a Tv Blog ha parlato anche di un suo possibile futuro lavorativo al fianco di Michele Cucuzza.

Nei mesi scorsi si era infatti parlato di uno suo possibile arrivo a Mediaset per la conduzione di Mattino 5 Weekend assieme al compagno di avventura nella casa di Cinecittà e rinomato giornalista. La Volpe ha affermato che lavorare con lui sarebbe bellissimo e che si sentirebbe cucita a pennello la collocazione in palinsesto sopra ricordata.

La Volpe ha altresì smentito sia la crisi con il marito – i gossip in merito sono partiti a seguito di un defollow su Instagram – sia il flirt con Andrea Denver, con il quale c’è solo una “bella amicizia nata nella casa”.

LEGGI ANCHE: Adriana Volpe, chi è il marito Roberto Parli