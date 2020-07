Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli: lui la prende in giro per gli ascolti e lei replica in diretta (VIDEO)

Non si placa la querelle, iniziata ormai diversi anni fa, tra Giancarlo Magalli e la sua ex comapgna di viaggio nello studio de I Fatti Vostri. Il nuovo capitolo dello scontro tra il conduttore romano e Adriana Volpe si è consumato in diverse fasi.

Lo scherno di Magalli e la replica in diretta di Adriana Volpe

Tutto è cominciato nella serata di martedì 7 luglio quando, sul suo profilo Instagram, Giancarlo Magalli ha pubblicato e successivamente cancellato un post con la scritta 0,9% e l’emoticon di una faccina che invitava a fare silenzio. Questo contenuto, che come appena detto è stato cancellato, è stato interpetato da molti come una frecciatina agli ascolti non propriamente stellari di Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe assieme ad Alessio Viola.

La ex inquilina del Grande Fratello Vip 4, che ha abbandonato la casa prima della fine del reality per via del decesso per Coronavirus del suocero Ernesto Parli, ha replicato in diretta, dando all’ex collega una risposta che, in poche ore, è già diventata virale sui social.

“Prima di iniziare vorrei fare una replica a Giancarlo Magalli, che ieri ha scritto un post che oggi ha prontamente cancellato”: così ha esordito Adriana Volpe che, riferendosi successivamente all’emoticon, ha detto chiaramente “Caro Giancarlo, tu questo gesto non me lo fai”.

Ha poi rivangato i loro dissapori del passato facendo presente che, a suo dire, Magalli avrebbe provato a farla stare zitta per tanti anni. “Non ci sei riuscito allora e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra in cui credo. Tu, con questo tuo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non aver rispetto per le persone e di non aver rispetto per le donne e questo non te lo permetto”.

