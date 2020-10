Affari Tuoi torna in televisione, ecco chi condurrà lo show dei pacchi

Novità in casa Rai. A gennaio sarà Carlo Conti a condurre gli speciali di Affari Tuoi, con la speranza che il toscano possa bissare il successo di Tale e Quale Show.

Il programma, dopo due anni di assenza dallaa TV, andrà in onda tutti i venerdì, in prima serata, su Raiuno e, quindi, entrerà in competizione con uno dei mostri sacri della televisione italiana: C’è posta per te di Maria De Filippi.

Certo, per Carlo Conti sarà difficile togliere lo scettro di regina della prima serata all’amica Maria De Filippi, come dimostra quanto raccolto ogni settiaan da Tu sì que vales a discapito di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Affari tuoi avrà anche il compito di accompagnare il pubblico di Raiuno al Festival di Sanremo che, anche quest’anno, sarà diretto e condotto da Amadeus con la partecipazione di Fiorello.

Carlo Conti, quindi, entra a far parte della lista dei conduttori che ha divertito dal 2003 con lo show dei ‘pacchi’. Tutto ebbe inizio con Paolo Bonolis, poi furono le volte di Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Flavio Insinna (quest’ultimo finito nel mirino di Striscia La Notizia per come il presentatore trattava male alcuni concorrenti).

