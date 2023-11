Ai confini dello spazio, la NASA lancia una sonda “dentro” l’aurora boreale

Hanno affascinato milioni di persone le immagini riportate dalla Nasa ottenute dopo il lancio di un razzo direttamente “dentro” un’aurora boreale. L’agenzia americana spaziale ha lanciato un razzo-sonda dal Poker Flat Research Range di Fairbanks, in Alaska. Un video ha ripreso il viaggio del missile nel cielo: si può vedere il bagliore del razzo che si fa strada nell’aurora boreale. L’esperimento era utile per raccogliere dati «per capire come le aurore riscaldino l’atmosfera e provochino venti ad alta quota».

Solo pochi giorni fa, l’8 novembre, il razzo della Nasa ha condotto la missione “DISSIPATION” del Goddard Space Flight Center. La sezione dell’agenzia spaziale aveva il compito si studiare una serie di informazioni collegate al fenomeno dell’aurora boreale. Il razzo è stato lanciato verso l’aurora e ha acquisito con successo dati a proposito del riscaldamento dell’atmosfera e dei venti ad alta quota.

Alcuni studiosi affermano che ci dovrà essere anche un secondo lancio di razzi sonda per BEAM-PIE, una missione inviata per il Los Alamos National Laboratory. Questa, invece, utilizzerà un fascio di elettroni e le onde radio per misurare come le condizioni atmosferiche possono influire su queste. Tutti i dati raccolti saranno fondamentali per interpretare le misurazioni delle future missioni.

Il programma Sounding Rockets della NASA , finanziato dalla divisione eliofisica della NASA, è gestito presso la Wallops Flight Facility dell’agenzia in Virginia, sotto il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. Il razzo sonda, lanciato a circa 1.000 chilometri dalla capitale Juneau, è visibile in un video realizzato dallo studioso e appassionato Vincet Ledvina che, proprio per l’occasione, ha deciso di appostarsi sul Cleary Summit Aurora. Si tratta di uno dei punti di osservazione più conosciuti attorno a Fairbanks.

“Questo è stato il mio primo lancio di un razzo e posso dire con certezza che sono entusiasta!” ha riportato in descrizione del video Ledvina, condividendo le immagini sui social e rivelando che da tempo aspettava di catturare una scena del genere. “Non dimenticherò mai lo spettacolo di questa sera”. Il particolare razzo lanciato era carico di strumenti scientifici in grado di misurare come le particelle di vento solare dissipano la loro energia. È possibile che dai dati si otterrà maggiore comprensione dei processi che creano il vento alle alte latitudini, ai confini dello spazio.