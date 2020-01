Aida Nizar ha detto no al Grande Fratello VIP: svelato il motivo

C’è chi dice no. Non è per citare a cavolo Vasco Rossi. Ma è davvero così. No ai reality. Per un motivo specifico. Rinunciando a migliaia di euro, visibilità e tutto il resto.

Tra i partecipanti al Grande fratello Vip, che partirà in prima serata su Canale 5, mercoledì 8 gennaio, doveva esserci anche Aida Nizar, che del talent era stata protagonista nell’edizione numero 15 da concorrente sconosciuta. Ed era riuscita a spiccare.

Alfonso Signorini, che ha selezionato i concorrenti uno per uno sulla base delle regola La gente non deve mai chiedersi chi è?, l’aveva scelta per il nuovo ciclo. Lei doveva essere la donna che tornava a partecipare insieme ai vecchi concorrenti Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. E, visto che Marina La Rosa a sorpresa, ma non troppo, ha detto no. Era stata selezionata lei.

Ed è finito con il più classico due di picche. Il motivo? La signora lo ha spiegato in modo chiaro e netto attraverso una sua fotografia sul suo profilo Instagram, con tanto di dida che recita: «Non tornerò mai più a far parte di un reality perché non hanno il denaro necessario per pagarmi. Adorate la vostra vita». Insomma, è tutta una questione di denaro.

In più ha aggiunto, tra un commento di chi la ammira e quelli degli hater: «La mia perla di saggezza oggi: accontentarsi non è vivere». Così, a quanto pare, i reality pagano poco.

Naturalmente tutto è relativo. Nel senso che, ufficialmente il costo per ogni giornata per ogni concorrente del Grande Fratello Vip è intorno ai 250 euro al giorno. Poco per un vip con le sue grosse spese. Molto per l’italiano medio.

Non la pensano così evidentemente gli altri partecipanti, che saranno: Lucia Nunez, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Antonella Elia, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Rita Rusic, Michele Cocuzza, Pago, Barbara Alberti, Clizia Incorvaia, Andrea Denver e la sopracitata Fernanda Lessa.

In passato, oltre che al Grande Fratello italiano Aida Nizar ha partecipato al Grande Hermano, la sua versione spagnola, dove è stata espulsa per il suo comportamento. È rientrata nella sua versione vip, dove ha litigato con Elettra Lamborghini. In più fece un volgarissimo scherzo servendosi delle sue feci. Roba che, forse, in Italia, non passerebbe mai.

Il giudizio su questa assenza? C’era già troppa carne al fuoco. Lei sarebbe stata troppa. Non mancherà. Eppure per dire no alla televisione ci vuole coraggio.