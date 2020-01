Aida Yespica rivela: “Sono stata fidanzata con una donna famosa”

C’è stato un momento nella storia della televisione italiane in cui tutte volevano essere come Aida Yespica. La bella venezuelana, arrivata in Italia grazie ad Ezio Greggio – con cui è stata fidanzata – è arrivata dirompente anni fa nella televisione italiana, forte del suo seno rifatto evidente e di una parlantina simpatica.

La sua svolta è stata nel 2003, quando a 21 anni entrò come naufraga a L’Isola dei Famosi, quando ancora conduceva Simona Ventura e andava in onda su Raidue. Restò epica la sua litigata con Antonella Elia, che probabilmente era gelosa di lei e del suo rapporto con Francesco Facchinetti. Già, Aida è stata fidanzata anche con il fu dj Francesco.

Tanti sono stati gli uomini con cui Aida ha trascorso brevi e lunghi momenti di felicità. Uno di questi poteva essere Leonardo González Dellán, con cui è stato sposato dal 2012 al 2013. Aida ha anche un figlio Aron Ferrari, che confessa che non le fanno vedere. E adesso l’ultimo gossip, che ha rivelato, forse per tornare in auge mediatica, ma che fa capire la sua situazione esasperata: «Sono stata fidanzata con una donna famosa». Una frase detta quasi piangendo in una trasmissione televisiva. Ed è inutile dire che i giornali di gossip sono a caccia di questa famosa, anche con un fine pruriginoso. Giù Aisa è un simbolo sessuale per gli uomini, figuriamoci per le donne. Ma arriviamo alle sue parole.

Sul figlio al programma televisivo Rivelo di Lorella Boccia ha detto: «Io e mio figlio non viviamo più assieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America… Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio».

Poi non si capisce se questo figlio è un genio, vista tanta consapevolezza, forse più della stessa madre. Ed ecco di seguito la rivelazione che sconvolgerà il weekend di qualcuno: «In quel momento ero molto piccola, non posso dire chi è perché è un personaggio molto famoso. La conosciamo tutti… Per lei sono stata molto male, è finita dopo circa un anno, non ce la facevo più a stare male e non potevamo tirare fuori questa storia».

Adesso è tempo di dire ‘cercate la femmina’. Perché se la notizia di Aida è vera, ne vedremo delle belle. Forse più belle di lei stessa.