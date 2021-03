Aidan Turner, tutto sul protagonista di Leonardo, età, carriera, Instagram, fidanzata

Aidan Turner è il protagonista della serie Leonardo, in onda da stasera su Rai 1.

L’attore è nato nel 1983.

Dal 2012 al 2014, è stato tra i protagonisti della trilogia de Lo Hobbit.

Quanti anni ha?

Aidan Turner, nuovo Leonardo televisivo, è nato il 19 giugno 1983 a Clondalkin, cittadina irlandese situata a ovest di Dublino. L’attore compirù tra pochi mesi 38 anni.

Carriera

Aidan Turner ha esordito al cinema nel 2008 con una parte in Alarm, film di Gerard Stembridge. Pochi anni dopo, per la precisione nel 2012, si è aperta la parentesi che ha dato una svolta allasua carriera: la parte del nano Kili nella trilogia de Lo Hobbit, diretta da Peter Jackson.

Nell’ambito del suo percorso artistico, compaiono anche diverse presenze importanti sul piccolo schermo, come per esempio quella nella serie televisiva I Tudors e nella mini serie Dieci Piccoli Indiani.

Instagram

Aidan Turner non è presente su Instagram e neppure su altri social.

Fidanzata

Aidan Turner, che in Leonardo ha condiviso il set con Giancarlo Gianni e Matilda De Angelis (tra gli altri), è fidanzato con l’attrice Caitlin FitzGerald. Sua coetanea – è nata nell’agosto del 1983 – ha recitato in diversi film (la coppia ha lavorato assieme nella pellicola L’Uomo che Uccise Hitler e poi il Bigfoot).

Tra i suoi lavori sul piccolo schermo spicca la presenza in un episodio della serie tv New Girl, nonché l’esordio, risalente al 2008, in una puntata di Law & Order.

