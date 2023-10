Airbnb mette a disposizione un soggiorno gratuito nella casa di Shrek (quella vera)

Tantissimi di noi hanno visto Shrek e la sua combriccola in una tra la saghe più riuscite della DreamWorks Animation. Il vincitore dell’Oscar nel 2002 per la categoria Animazione, ha visto nel tempo il suo successo accrescere e con questo anche diversi altri progetti collaterali. L’orco verde e il suo gruppo sono personaggi amatissimi, capaci di rimanere nel cuore di tutti negli ultimi 20 anni. Shrek ha dato modo di creare anche un’esperienza davvero particolare e realizzata da Airbnb. I più appassionati e gli irriducibili cinefili potranno aggiudicarsi anche un soggiorno nella palude dell’orco verde.

Ebbene, la casa di Shrek è stata costruita tra le colline delle Highlands scozzesi, si trova immersa nel bosco e ha il suo stagno a pochi passi. È gestita da Ardverikie Estate ed è un vero rifugio appartato e spartano. Proprio come quello che voleva l’orco verde: un’oasi di pace e solitudine, ma soprattutto un’esperienza a contatto con la natura.

L’idea viene direttamente dal concetto di “casa sull’albero”, ma si tratta di un rifugio fiabesco a una sistemazione rustica che ripercorre quella presente nel film d’animazione. Gli interni della casa in legno consistono in una sala da pranzo con cucina, un bagno in struttura distaccata, una camera da letto. Gli spazi sono, ovviamente, piccoli ma confortevoli. Siamo davanti alla casa di Shrek e Fiona. Il soggiorno gratuito messo a disposizione da Airbnb è pensato per due giorni e una notte, da trascorrere immersi in estrema tranquillità.

Airbnb mette a disposizione una possibilità unica. Si può prenotare in modo del tutto gratuito per due notti, dal 27 al 29 ottobre e per un massimo di tre persone, con colazione inclusa. Gli ospiti potranno fare richiesta dal 13 ottobre alle 19:00 (ora italiana) sul sito ufficiale. A carico dei viaggiatori ci sarà solo il viaggio tra andata e ritorno dalla Scozia.

Si possono già visionare alcune foto, e a vederle sembrano appena uscite da un cartoon e non fanno pensare a un luogo fisico reale. Proprio perché Shrek è un personaggio molto popolare, caro a tanti bambini, Airbnb farà una donazione all’ente di beneficenza HopScotch Children’s Charity.