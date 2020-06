Al Bano Carrisi furioso con Romina: le rivelazioni del cantante

Quello tra Al Brano Carrisi e Romina Power è un rapporto che, nonostante gli anni, fa sempre parlare. L’ultimo capitolo della saga della voce di Cellino San Marco e della sua ex moglie riguarda una poesia scritta dalla Power, che è diventata un vero e proprio pomo della discordia. no firma

La poesia di Romina

Il caso è partito quando, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In del mese di maggio, Mara Venier ha svelato al cantante pugliese, che ha recentemente compiuto gli anni, di aver ricevuto dalla Power, dalla quale Al Bano si è separato oltre 20 anni fa, una poesia a lui dedicata.

L’intervista di Al Bano

Carrisi ha detto la sua in merito nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il cantante ha affermato che per lui rappresenta un onore il fatto di aver ricevuto una poesia dalla donna che, per 30 anni, è stata sua moglie e il suo primo grande amore.

Ha però specificato che, dopo la fine del loro rapporto, lui si è rifatto una vita. A suo dire, la sua ex moglie avrebbe commesso una leggerezza, in quanto avrebbe dovuto far leggere privatamente a lui il componimento, senza mettere in mezzo la tv.

«Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei... Per il resto nel privato, e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra»: queste le parole di Carrisi riportate dal settimanale Oggi, una dichiarazione forte e chiara alla sua ex, il cui componimento, scritto per i 77 anni del cantante, non è stato letto in diretta da Mara Venier per non offendere Loredana Lecciso, con la quale Al Bano Carrisi sta vivendo ormai da tempo un ritorno di fiamma dopo le difficoltà degli anni scorsi.

