Al Bano e la lettera a mamma Jolanda: “Sei riuscita a farmi piangere”

Una lettera alla mamma. Quante volte avremmo voluto scriverla. E non abbiamo mai avuto il tempo di farlo. Di raccontare il nostro amore. Di dire tutto quello che proviamo nei confronti di chi ci ha generato. E spesso, quando abbiamo il tempo di farlo, è già troppo tardi.

Albano Carrisi ha scritto una lettera alla madre Jolanda Ottino, scomparsa recentemente all’età di 96 anni. Un dolore grande per il cantante che è sempre stato molto legato alla donna. Ora, a distanza di qualche giorno, l’artista prova a mettere nero su bianco parole per l’adorata mamma.

«Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere» scrive Al Bano che confessa: «Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse».

Il cantante parla dell’effetto che il dolore per la perdita del genitore ha avuto su di lui: «Dopo che ti abbiamo portato al camposanto, mercoledì 11 dicembre, ero frastornato, spento, smarrito, senza parole. Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore dà un po’ di respiro all’anima ritrovo la voglia di parlarti».

Jolanda Ottino non è riuscita a mantenere la promessa di aspettare il ritorno del figlio da un concerto, e anzi lui l’ha trovata «rigida, fredda, piccola e leggera come una bambina». A consolare Al Bano è la certezza che ora la mamma si trovi in cielo: «Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo. A me restano ricordi e insegnamenti»: Il cantante conclude: «Devo sorridere, non devo piangere: ho avuto la fortuna di averti come madre. Sei stata il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella».

Neanche il tempo di digerire il dolore per la morte della madre, che già nelle prossime ore Al Bano dovrà risolvere un’altra grana. La causa? Sempre la sua cara e vecchia ex moglie cantante. «Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò. Sicuramente potete seguire me e Al Bano su Raiuno la sera di capodanno perché saremo i super ospiti della magica serata di Raiuno. Sono felice di salutare questo anno e iniziare il nuovo con Al Bano, tutti gli italiani, tanti amici e il bravissimo Amadeus che stimo molto’».

È quanto ha detto Romina Power contattata dall’Adnkronos in merito a una sua partecipazione con Albano alla prossima edizione del Festival di Sanremo come ospite d’onore. Il caso resta un mistero.

