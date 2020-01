Al Bano e Romina vanno a Sanremo. E con loro c’è anche Romina Junior

C’è già un gran fermento per Sanremo 2020: tra polemiche e grandi annunci, la più grande manifestazione canora italiana sembra davvero riservare molte sorprese. L’appuntamento è in programma per il 4 febbraio e, proprio in occasione della prima serata, porterà in scena niente meno che Al Bano e Romina.

Certo, i due cantanti non sono in gara. E di questo, Al Bano non è stato affatto contento. Anzi. Non ha mancato di sottolineare come la sua assenza tra i big gli sia sembrata un vero peccato, dato che voleva riscattarsi dal “flop” della canzone Di Rose e di Spine.

Il brano, infatti, aveva ricevuto dei terribili zero dalla giuria di qualità. Eppure, nonostante non siano tra i big, Amadeus ha fortemente rincorso la coppia Al Bano e Romina. E infine, ha ottenuto un bel compromesso. Saliranno sul palco entrambi. Anzi, saliranno sul parco in tre: con loro ci sarà anche la figlia, Romina Junior.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, il dramma di Rita Pavone: “Ho rischiato di morire”.

Se vogliamo vederla in maniera poetica, per Romina Junior non è la prima volta all’Ariston: nel 1987 era dentro la pancia di Romina, che aspettava il suo arrivo. Di certo è comunque la prima volta che supporta attivamente i genitori a Sanremo.

I tre porteranno sul palco un brano inedito, Raccogli l’attimo firmato anche da Cristiano Malgioglio. Così lo descrive Al Bano:

«È una schermaglia d’amore, divertente e tutta da ascoltare. Ci ho lavorato anch’io». LEGGI ANCHE: Sanremo 2020: “Nessuno vuole Junior Cally“.

Al Bano e Romina sono una coppia premium per Amadeus: porteranno sicuramente molti ascolti. Chiaramente non sono gli unici super ospiti del Festival di Sanremo 2020. Sul palco saliranno, tra gli altri, anche Roberto Benigni, Lewis Capaldi, Dua Lipa, Mika e Tiziano Ferro.

Adesso non rimane che attendere: dopo tante critiche e polemiche è solo il momento di aspettare la messa in onda, per stabilire se ciò che Amadeus ha pianificato sarà davvero un successo.

LEGGI ANCHE: Incidente stradale per Giancarlo Magalli.