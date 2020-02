Alba Parietti, pubblica una foto in intimo e il web si scatena

Alba Parietti è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, ed è proprio uno scatto condiviso online a provocare i commenti dei follower. La showgirl e opinionista ha infatti scelto un outfit e una posa provocanti, dimostrando di essere ancora molto bella.

La donna, da sempre ritenuta particolarmente elegante e sensuale, provoca così i fan, che non tardano a commentare. La foto mostra un gioco di vedo-non vedo molto particolare. Non è solo il decolleté a essere apprezzato, anche le gambe infatti non possono passare inosservate.

L’intimo, poi, fa da cornice alla posa scelta da Alba Parietti. Il post su Instagram è stato giudicato molto provocante e seducente. La showgirl, quindi, fa ancora parlare di sé per le sue curve mozzafiato.

L’opinionista. nata il 2 Luglio del 1961, dimostra di essere ancora in piena forma. Ha un fisico da fare invidia a donne molto più giovani di lei. Certamente lo scatto sarà stato apprezzato sia dal pubblico maschile che da quello femminile. Quale sarà il suo segreto? Sicuramente tanta attività fisica, come si evince dai social.

Una frase molto ironica, però, spiega l’aspetto sensuale: «E se proprio dobbiamo osare… ma si osiamo», mostrandosi non curante delle possibili reazioni e/o critiche.

Il risultato? Moltissimi commenti a corredo del post e oltre 7 mila like: diciamo che Alba Parietti può ritenersi più che soddisfatta.

Non sono solo di questo tenore i post della showgirl sul web. Cerca infatti di mostrarsi in diversi contesti, lavorativi e privati. Così entra a casa dei fan e fa sentire loro la propria vicinanza. In palestra, con gli amici e a cena fuori. Si mostra anche impegnata e informata circa i temi dell’attualità, rendendo pubblica la sua vicinanza alla famiglia di Marco Vannini e parlando spesso di responsabilità politica.