Alba Parietti sul Coronavirus: “Ho paura perché ho un problema polmonare”

View this post on Instagram

Secondo voi io sono contenta di avere ragione ? Io vi sto dicendo da settimane la verità . Non sono Cassandra , leggo, mi documento, parlo con le persone competenti, medici in prima linea sul campo , personale che lavora negli ospedali e infermieri che rischiano la vita e lavorano stremati 12/13 ore ogni giorno sono sfiniti. Si stanno ammalando anche loro ..La nostra sanità è al collasso . Non ci sono più posti in rianimazione nemmeno per urgenze coma incidenti, infarti , malati oncologici , ischemie , ictus ecc . Siamo al collasso. Si muore con il coronavirus soffocati, mancano le attrezzature, i respiratori. E voi invece di capire mi insultate se lo dico e mi dite di stare zitta perché non sono un medico o non ho una laurea? Quindi è perché voi stessi non lo siete che continuate a non ragionare e non capire? E siete corresponsabili di questo disastro con comportamenti irresponsabili? Senza rispetto ? Senza prevenzione ? Io sono un allarmista ? Questa è la realtà . È’ inutile che mi riempiate di insulti per non prendere atto della situazione. . Non si può vivere nell’ignoranza sperando nel miracolo . Il miracolo avviene se rispettiamo le regole e non espandiamo il virus . Potete continuare a non capire e riempirmi di merda, ma sarete voi gli untori e i responsabili della morte di persone innocenti, le più fragili e poi chissà?! . E le persone saranno forse quelle più vicino a voi. Questo virus se non se ne capisce la gravità sara’ il nostro Olocausto. Ma noi saremo tutti responsabili per non avere capito. Bisogna leggere non insultare chi cerca di avvisare perché si è’ documentato. La paura servirà a migliorare. Non si possono passere comunicazioni all’acqua di rosa quando la gente non ha rispetto di regole e vita umana, propria e del prossimo. #coronavirus. Non volevate tutti l’uomo forte? Vi danno delle regole per salvarvi la vita e non far crepare il prossimo , i più deboli i vostri connazionali e mandare allo sfascio in paese con la vostra ignoranza e c’è ne fottete e se uno ve lo fa notare e si informa lo riempite di merda e non rispettate nemmeno vostra madre io i vostri amici? In Cina c’è la dittatura e il virus con le regole è sotto controllo