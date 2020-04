Albano Carrisi: “Io e Loredana Lecciso siamo tornati assieme”

Intervistato sulle pagine di Di Più Albano Carrisi ha fatto una rivelazione speciale sulla sua vita sentimentale. Dopo anni di gossip relativi a un possibile ritorno di fiamma con Romina Power – i due sono tornati a cantare assieme da tempo – la voce di Cellino San Marco ha chiarito definitivamente le cose: lui e Loredana Lecciso sono tornati assieme.

Una crisi superata 4 anni fa

Il cantante di Cellino San Marco, che con la ex moglie è salito sul palco di Sanremo pochi mesi fa, ha fornito ulteriori dettagli sulla sua vita sentimentale rilasciando delle dichiarazioni all’agenzia stampa Adnkronos.

Albano ha specificato che il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, madre dei suoi due ultimi figli Jasmine e Albano Junior, non è certo cosa nuova. La crisi che li aveva allontanati, infatti, è stata archiviata da 4 anni. Il cantante pugliese, che in questi anni è diventato nonno per due volte, ha sottolineato che lui e la compagna hanno passato dei momenti tosti, superati in quanto, entrambi, hanno un forte senso della famiglia.

Questo dettaglio della sua vita privata è stato mantenuto volontariamente riservato. Il cantante, che ha alle spalle una lunghissima carriera, ha infatti affermato di aver deciso così per focalizzare l’attenzione mediatica solo sui suoi progetti musicali.

Albano Carrisi ha altresì smentito i gossip relativi ai rapporti tesi con Romina, che in questo momento si trova a Cellino San Marco in una casa vicina a quella dell’ex marito (anche il figlio Yari è con lei). I due, che continuano a lavorare assieme, si sentono ogni giorno via Skype. Non c’è che dire: a casa Carrisi sembra regnare l’armonia!

Di certo la Lecciso non manca di ‘raccontare’ su Instagram i dettagli della quarantena pugliese, pubblicando dolcissime foto di copia che ritraggono lei e Albano nella tenuta di proprietà del cantante.

