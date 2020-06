Albano Carrisi: la nuova intervista sulla scomparsa di Ylenia

Albano Carrisi è un degli artisti italiani di maggior successo. Dietro ai fasti della sua straordinaria carriera, c’è però il peggiore dei dolori che una persona possa vivere: la perdita di un figlio. Sono ormai passati 26 anni da quando la sua primogenita, Ylenia Carrisi, scomparve a New Orleans a soli 23 anni. Da allora sono state messe in campo numerose ipotesi, la maggior parte delle quali non hanno trovato fondamento, in merito alla sua sorte.

Nei giorni scorsi, il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua in merito a una di queste congetture, commentando i risultati delle indagini di una giornalista di nome Lydia Lozano. Secondo una fonte anonima in contatto con lei, la prima figlia di Albano Carrisi e di Romina Power sarebbe viva e risiederebbe a Santo Domingo con il marito.

LEGGI ANCHE: Albano in crisi per il Coronavirus: “Ho solo uscite, nessuna entrata”

Le parole durissime del cantante di Cellino

Intervistato da AdnKronos, Albano Carrisi è stato durissimo contro chi sta gestendo questo nuovo filone di indagini sulla scomparsa di Ylenia. Il cantante ha parlato di sciacallaggio, sottolineando che va avanti così da sempre.

Ha altresì rivelato un episodio sconcertante che ha avuto luogo poco dopo la scomparsa della ragazza. Carrisi ha confidato che, ai tempi, un giornalista insinuò che lui tenesse la figlia sequestrata in casa per farsi pubblicità. Secondo quanto riferito dal cantante, l’inviato avrebbe preteso di intervistarlo per saperne di più.

Carrisi ha rincarato la dose parlando di una caccia all’audience in nome della quale si ammazza la gente. “Io conosco la storia, c’è la parola fine da quel maledetto 5 gennaio 1994“: così si è espresso l’uomo considerato tra i più grandi simboli della canzone italiana, mettendo la parola fine all’ennesimo triste capitolo legato a una vicenda per lui straziante.

LEGGI ANCHE: Chi è il compagno misterioso di Cristiano Malgioglio?