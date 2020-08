Albero cade su tenda, morta una bambina di 3 anni e la sorella di 14

Un bambina di 3 anni e la sorella di 14 sono morte, colpite da un albero in un campeggio a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara, in Toscana, a seguito dell’ondata di forte maltempo che sta investendo tutto il centro nord.

Un pioppo di 4 metri, come riferito dai vigili del fuoco, è caduto sulla piazzola dove era la tenda occupata da una famiglia di origine marocchina (residente in Italia) composta da 5 persone.

Per la bambina di 3 anni sono state inutili le manovre di rianimazione del medico del 188, che ha solo potuto constatarne il decesso. La sorella di 14 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime e poi lì è deceduta, mentre una terza sorella, di 19 anni, è rimasta leggermente ferita e non è stato necessario in trasporto il ospedale. Illesi i genitori.

Il drammè avvenuto all’interno del campeggio Verde Mare.

