Albero crolla a terra e schiaccia un uomo di 62 anni

Un uomo di 62 anni, marocchino regolare in Italia, è morto schiacciato da un albero caduto in via Nuova Agnano, a Napoli.

Ad accorgersi del dramma l’equipaggio del 118 in transito nella zona, intorno alle 7 di stamattina.

I sanitari hanno provato a salvarlo ma il 62enne è morto durante il trasporto in ospedale.

L’albero crollato sul suolo era di grosse dimensioni.

La vittima è Mohamed Boulhaziz, 62 anni, presente da anni in maniera regolare sul territorio italiano.

L’uomo abitava a Maddaloni, in provincia di Caserta, e lavorava come commerciante. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Da ore sulla Campania, e in altre zone del Sud, è in corso una bufera di venta che ha provocato la caduta di molti alberi e cartelloni pubblicitari.

