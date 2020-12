Albero di Natale di pizza: la ricetta completa

Quando si progetta la tavola di Natale, si può fare riferimento a diverse idee creative super succulente, come per esempio l’albero di Natale di pizza. Nelle prossime righe, vediamo assieme come prepararlo.

Ingredienti

Gli ingredienti che stiamo per presentare vanno bene per circa 8 persone.

2 rotoli di pasta per pizza

circa 150 grammi di prosciutto cotto

150/200 grammi di provola tagliata a fette

Passata di pomodoro

Svolgimento

Questa delizia succulenta e scenografica – che prevede anche, per spennellare, l’utilizzo di tuorlo d’uovo o latte a scelta – si prepara iniziando dai rotoli di pasta per pizza, che devono essere rettangolari. Si dispongono su un tagliere o su un piano pulito e, lungo il lato corto, si tagliano strisce di 5 cm massimo di larghezza.

Lungo ciascuna di esse, si sistemano poi il prosciutto, la provola e un cucchiaino di pasta di pomodoro. Il passo successivo prevede il fatto di arrotolare le strisce, cercando di creare dei rotolini il più stretti possibile.

A questo punto, si prende una teglia, la si riveste con della carta da forno e si dispongono i rotoli in modo da creare la figura di un albero di Natale. Si spennella con il tuorlo d’uovo o con il latte e si mette, per una ventina di minuti, in forno non ventilato preriscaldato a 180°C.

