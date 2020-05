Alberto Matano: chi è la fidanzata del giornalista e conduttore?

Alberto Matano è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Nelle nostre case tutti i pomeriggi con La Vita in Diretta, sarebbe impegnato da alcuni anni. Sull’identità della persona al suo fianco non si hanno però notizie certe. Il conduttore, compagno di viaggio di Lorella Cuccarini nel seguitissimo programma Rai, è infatti molto riservato sulla sua vita privata.

Su Instagram, canale utilizzato da tantissimi Vip per condividere notizie in merito alla propria sfera personale, il conduttore de La Vita in Diretta pubblica soprattutto scatti legati al lavoro e ai suoi allenamenti in palestra.

La previsione di Paolo Fox

Della vita sentimentale di Matano si è parlato nel corso di una delle ultime puntate di Domenica In del 2019. Durante la lettura dell’oroscopo della Vergine – il conduttore è nato il 9 settembre 1972 – l’astrologo Paolo Fox ha parlato di un anno in cui per il segno sopra ricordato sono previste le nozze.

Queste affermazioni hanno scatenato l’entusiasmo di Mara Venier, che si è detta pronta a comprare il cappellino con la veletta. Come ha reagito il conduttore di Catanzaro? Con un “vediamo” e promettendo alla regina della domenica di Rai Uno che, se dovesse convolare a nozze, lei sarà la sua testimone.

L’intervista a Chi

Alberto Matano ha parlato della sua vita sentimentale anche nel corso di un’intervista a Chi, rilasciata in occasione dell’inizio della sua avventura a La Vita in Diretta. Il conduttore ha ammesso di avere una relazione da qualche anno ma di non volere, almeno per ora, parlare della situazione. Alberto Matano ha ammesso di avere intenzione di renderla ufficiale solo quando accadrà qualcosa di importante.

Nell’ambito dell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha svelato che per ora la paternità non è tra i suoi progetti ma che in passato, quando era più giovane, ci è andato molto vicino.

