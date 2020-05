Alberto Mezzetti: “Io e Barbara D’Urso abbiamo avuto un flirt e lei mi ha tagliato fuori da tutto”

Alberto Mezzetti è tornato a parlare della sua presunta frequentazione con Barbara D’Urso. Intervistato sulle pagine del sito Gossip & Tv, ha rivelato che tra lui e la conduttrice Mediaset ci sarebbe stata più di un’amicizia.

“Non capisco il perché del suo allontanamento”

“Non capisco il perché del suo allontanamento. Non mi ha mai dato alcuna motivazione, nonostante io abbia fatto pure degli appelli pubblici”: queste le parole dell’ex inquilino della casa di Cinecittà, che si è detto sorpreso per il fatto di non essere stato più chiamato dalla conduttrice campana nei suoi programmi (a differenza di quanto invece accade con alcuni suoi ex compagni di viaggio durante il Grande Fratello).

LEGGI ANCHE: Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti: flirt all’orizzonte

Mezzetti ha altresì specificato che è da tempo che la D’Urso lo blocca ovunque. Secondo il vincitore del Grande Fratello 15, la padrona di casa di Live – Non è la D’Urso ignorerebbe i suoi appelli pubblici e farebbe di tutto per evitare i contatti con lui.

Mezzetti, che ha spento 36 candeline lo scorso 24 marzo, ha raccontato anche un aneddoto relativo a Instagram. Lo spavaldo trionfatore del Grande Fratello 15 ha specificato di essersi accorto che, in una Story Instagram pubblicata dalla D’Urso in merito al recente e contestato fuori onda con Marco Carta, erano presenti anche screen di Stories sue. Il contenuto in questione è stato poi rimosso dalla conduttrice. La cosa, a detta di Mezzetti, sarebbe in ogni caso documentata.

La D’Urso, dal canto suo, non ha commentato in alcun modo queste dichiarazioni, limitandosi a pubblicare su Instagram selfie, una foto d’annata con i suoi cani e Stories con estratti delle interviste di una puntata di Pomeriggio Cinque.

LEGGI ANCHE: Avete mai visto la mamma di Alessia Marcuzzi?