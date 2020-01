Alberto Urso: età, Amici, Instagram, Festival di Sanremo 2020

Un artista ma soprattutto un uomo gentile. Questo è Alberto Urso, che si è guadagnato quest’anno la conquista del suo posto al Festival Di Sanremo 2020.

Una scalata cominciata nella scorsa stagione televisiva quella del cantante di Messina, nato il 23 luglio 1977, che a soli 22 anni è stato capace di vincere l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Non era la prima volta per lui in Tv, visto che Alberto bazzica il piccolo schermo sin dal 2010, quando era tra i concorrenti di Ti lascio una canzone su Raiuno con Antonella Clerici.

Inoltre Alberto, non è solo un cantante, ma un polistrumentista, che suona il sax, la batteria e il pianoforte. Un uomo che ha avuto una formazione totale, anche grazie al conservatorio di Matera, dove si è candidato in canto lirico.

E proprio interpretando canzoni liriche Alberto ha conquistato il popolo di Canale 5, che passo dopo passo gli hanno permesso di vincere il più importante talent musicale di Mediaset lo scorso maggio.

Da allora è stato tutto fantastico per Alberto, che è riuscito a stampare due album intitolati Solo e Il sole dell’est. In più è stato coach di Amici celebrities ed è stato l’ospite di punta sia dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro che del Capodanno di Raiuno. Da notare come Alberto sia uno dei pochi allievi di Amici che sia libero, rispetto al programma, di svincolarsi tra Rai e Mediaset senza avere veti da entrambe le aziende.

LEGGI ANCHE: Festival di Sanremo 2020, i nomi dei concorrenti.

Selezionato dalla commissione di Sanremo, Alberto porterà il brano Il sole a est. I bookmaker sostengono che lui e Gabbani sono i favoriti per la vittoria. Sul palco del Festival troverà la sua più grande rivale e amica Giordana Angi, che nella scorsa edizione di amici è arrivato secondo dietro lui. Ancora non è dato sapere con chi si esibirà Alberto nella serata dei duetti.

Molto attivo sui social, il profilo Instagram di Alberto Urso ha 570 mila follower: https://www.instagram.com/albertourso_official/ . Tra le immagini più recente spicca quella con Johnny Depp, incontrato nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te, sempre con Maria De Filippi. Una immagine che ha ricevuto migliaia di facili like, contribuendo alla popolarità di Alberto.

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari, già in crisi con il suo uomo?