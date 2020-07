Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, nel corso della puntata del 9 luglio di In Onda, programma condotto da Luca Telese e David Parenzo, ha detto la sua sulla situazione sanitaria del Paese. Il medico di Silvio Berlusconi ha specificato che, a suo dire, l’Italia sta uscendo dall’emegenza Coronavirus.

Il confronto con la situazione negli USA

Zangrillo, che si è collegato con lo studio di Telese e Parenzo dal nosocomio milanese ha affermato che, a suo dire, la situazione dell’Italia rispetto agli USA è molto diversa rispetto a quella del nostro Paese.

“Assolutamente certo è che se ne stiamo uscendo in questo modo è perché abbiamo rispettato il lockdown”: queste le parole di Alberto Zangrillo, il quale ha asserito che, secondo il suo punto di vista, la malattia è diversa rispetto ai mesi scorsi. Il medico ha infatti affermato che, oggi come oggi, la forma grave non esiste.

