Alena Seredova è diventata mamma: ecco come si chiama la piccola

Alena Seredova è diventata ieri mamma per la terza volta. Dopo David Lee e Louis Thomas, i figli nati dalla sua relazione con Gigi Buffon, la modella ceca ha accolto la piccola Vivienne Charlotte.

L’annuncio della nascita

Nel tardo pomeriggio di ieri, Alena Seredova ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolcissimo post che ritrae la sua mano e quella della bimba che si incontrano.

La piccola, nata a Torino (città dove la modella e imprenditrice vive da tanti anni), è frutto del suo amore con Alessandro Nasi, manager parente della famiglia Agnelli che, da diverso tempo a questa parte, le ha ridato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon.

Come è chiaro dal post, inizialmente il nome della piccola non è stato svelato ufficialmente dai genitori. Il ‘segreto’ è stato però accidentalmente rivelato da un amico della coppia. Nelle Stories di Instagram, Giorgio Chiellini e la consorte Carolina Bonistalli hanno infatti mostrato un mazzo di fiori con un biglietto in cui si legge “Benvenuta Vivienne, non vediamo l’ora di vederti”.

La foto di famiglia

Stamattina è invece arrivata la prima foto di famiglia. Sempre sul suo seguitissimo profilo Instagram, Alena Seredova ha pubblicato uno scatto che la vede con in braccio la piccola appena nata assieme al compagno Alessandro Nasi (che è diventato papà per la prima volta).

Nel post, come è chiaro, si svela il nome completo della piccola, Vivienne Charlotte. Lo scatto in questione è stato accolto con numerosi like e commenti, tra i quali è possibile citare gli auguri di Federica Fontana e quelli di Simona Ventura, che per la piccola ‘profetizza’ un futuro da tifosa granata.

