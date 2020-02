Alena Seredova incinta a 41 anni: è il terzo figlio per lei

Una gioia immensa quella di Alena Seredova, che annuncia ai suoi follower l’arrivo del suo terzo figlio: «Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre», ha scritto su un post su Instagram.

Una foto tenerissima in bianco e nero, che ritrae il suo pancione avvolto dalle braccia di Alessandro Nasi, suo compagno dal 2015. Per lui è il primo figlio, anche se ha già esperienza con Louis Thomas e David Lee, i figli che la Seredova ha avuto con Gigi Buffon.

Dopo l’addio a Gigi Buffon, tra la scoperta del tradimento e un divorzio tormentato, la modella ha ritrovato il sorriso e la serenità che cercava con il manager torinese.

In un altro post la Seredova ha scritto (in lingua ceca): «La cicogna arriverà a giugno! Sarà un maschio? Chi lo sa, non vediamo l’ora!». La coppia vive a Torino, ed è molto gelosa della propria privacy. Alessandro Nasi, nipote del barone Carlo Nasi e di Caterina Agnelli, è sempre stato schivo e riservato e non si sa nulla sul suo passato sentimentale, solo che non è mai stato sposato.

Appare solo di tanto in tanto sui profili social della showgirl, che si mostra sempre innamoratissima. Ha più volte dichiarato «Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto».

La separazione con Buffon è stato certamente un duro colpo per Alena Seredova, che è andata avanti per amore dei figli. Ha ritrovato la sua serenità dopo qualche anno con Nasi, che ha comunque dovuto raccogliere i cocci del suo cuore ferito: «Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui», ha dichiarato la showgirl.

La famiglia si allarga: Louis Thomas e David Lee avranno a giugno un nuovo fratellino (o sorellina), dopo Leopoldo Mattia, avuto da Gigi Buffon con Ilaria D’Amico nel 2016.

