Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si lasciano e lei cambia look

Ad annunciarlo era stato il settimanale Chi ma è stata la stessa cantante a dare la conferma sul suo account Instagram: Alessandra Amoroso e Stefano Settepani non stanno più insieme.

La coppia, impegnata in una relazione da tre anni, nell’ultimo mese era stata assente dai social. E a darne la notizia proprio la Amoroso, che ha scritto: «Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social».

Ha continuato mettendo nero su bianco: «Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… », in riferimento allo scoop lanciato dal giornale Chi, che ipotizzava delle divergenze sul loro futuro insieme, tra i troppi impegni di lavoro e la poca volontà di mettere su famiglia.

«L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla», conclude la cantante salentina, che come sempre non si lascia abbattere e lancia ai suoi follower il suo inno alla vita.

E come ogni donna dopo la fine di una storia d’amore, ha deciso di dare una svolta al suo look, tingendo i suoi capelli da castano a grigio ghiaccio. Una vera e propria trasformazione per la Amoroso, che non ha mai osato con colori eccessivi.

«Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!», si legge sul suo ultimo post: una frase ottimista per sottolineare la sua volontà di voltare pagina e andare avanti dopo la fine della relazione con il compagno.

Stefano Settepani è stato per diversi anni il produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi e attualmente è il manager di artisti come Elisa e Mahmood. Classe 1976, ha alle spalle un matrimonio e due figli a cui è legatissimo.