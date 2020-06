Alessandra Mussolini: “Ecco perché mia madre è sparita dalla TV”

Ieri, domenica 14 giugno, ospite di Barbara D’Urso è stata Alessandra Mussolini che, per la prima volta, ha raccontato il motivo per cui la mamma, Maria Scicolone, la sorella di Sophia Loren, è assente da tempo dalla televisione.

L’ex deputata ed europarlamentare ha, infatti, raccontato: «Dopo essere stata figlia, con una madre si cambiano i ruoli. Sei tu che la devi proteggere, che devi essere presente. A volte mi dà risposte alla napoletana. Mi dice: ‘Cosa è sto Covid?! Perché non mi baci, perché non mi tocchi?! Mamma è del 38, quindi, oggi ha 82 anni. L’ultima volta che mamma è andata in televisione, con me, è stato quattro anni da te (a Domenica Live, n.d.r.)».

Poi, il motivo dell’assenza dalla TV: «Si è ritirata perché non le va più. È stanca, non vuole più prepararsi. È difficile tutto. Dopo una certa età una fa quello che vuole. Sta bene fisicamente», ha raccontato la 57enne.

La politica ha anche raccontato: «Mamma si fece bionda perché papà la tradiva con una bionda. Per non soffrire. Mamma dagli uomini ne ha subite. Sono io la sua la mamma, ora. I figli devono farlo».

La Mussolini è anche tornata sul pacco ricevuto di recente con una scritta minacciosa («Fascista di mer*da») e un pupazzo a testa in giù: «Ho denunciato tutto. Questa grande catena dovrà spiegare cosa è accaduto e chi ha scritto quella frase offensiva», dice la Mussolini.

