Alessandro Borghese, il popolare chef della televisione, ha svelato con una storia su Instagram di avere il Covid-19.

Borghese, 44 anni, ha detto: «Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid».

Borghese ha spiegato: «Niente febbre per il momento, che dire? Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira». E ancora: «Spero di levarmi il Covid immediatamente di mezzo, non so più come posarmi sul letto», ma «sono anche piuttosto fortunato, va bene così».

Borghese ha anche detto, senza perdere la sua proverbiale ironia, che il caffè è il momento più bello della giornata e che, ‘grazie’ al Covid-19, ha più tempo per leggere e sta imparando molte cose sulla natura.

IL VIDEO:

