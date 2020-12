Alessandro Cattelan lascia X Factor e Sky: le ipotesi sul suo futuro

Archiviata l’ultima edizione di X Factor con la vittoria di Casadilego, i fan del talent si preparano a un altro grande cambiamento. Quale di preciso? L‘addio di Alessandro Cattelan.

Le parole di Cattelan

Ad annunciare l’addio al talent è stato, tra le lacrime, il conduttore stesso. Cattelan, poco prima del verdetto sul vincitore (il talent ha visto il trionfo di Casadilego), ha dedicato qualche minuto per svelare al pubblico la grande novità sulla sua carriera.

Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor.E’ stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Questa ultima settimana è stata strana, era una routine, sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni erano pagine di un libro che stavano arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo ma che sono contento di aver finito. Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, sta finendo un’epoca per me, un pezzo della mia vita che ho passato con voi. Ora si cambia pagina. Non mi capita spesso di essere senza parole, è uno di quei momenti.

Queste alcune delle parole del conduttore, che ha anche riconosciuto che la sua decisione potrà mettere in difficoltà le persone che hanno lavorato in questi anni ma che, a suo avviso, andranno alla grande lo stesso.

Cosa farà Alessandro Cattelan?

Dopo l’addio di Alessandro Cattelan, diversi addetti ai lavori hanno messo assieme alcune tessere del puzzle, ricordando, per esempio, l’assenza del programma EPCC dai palinsesti di Sky. Per quanto riguarda il futuro, si parla sempre di più di un suo arrivo, ovviamente non nel 2021, al Teatro Ariston. Non resta che attendere per scoprirlo!

