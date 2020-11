Alessandro Cattelan positivo al Coronavirus: cosa succederà a X Factor?

Alessandro Cattelan, conduttore di X Factor, è risultato positivo al Coronavirus. A rivelarlo è stato lui stesso tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Cattelan: la posività al Coronavirus e il destino del live del 5 novembre

Alessandro Cattelan ha ufficializzato la sua positività al Coronavirus con un post su Instagram in cui mostra alcuni disegni che le figlie gli hanno dedicato in questi giorni che lo vedono, per forza di cose, isolato in casa.

Attualmente in isolamento a casa in attesa di test molecolare, secondo l’Adnkronos potrebbe condurre da casa il live del 5 novembre (seguendo di fatto la scelta di Carlo Conti con Tale & Quale Show).

Sky, che già prima della partenza dello show aveva pianificato i possibili scenari di contagio, potrebbe optare anche per una sostituzione. I nomi in prima linea al momento sono quelli di Daniela Collu, conduttrice di Hot Factor, di Lodovica Comello, di Enrico Papi, attualmente in tv con Name That Tune, e di Alessio Viola, conduttore, assieme ad Adriana Volpe, di Ogni Mattina.

