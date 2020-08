Alessandro Preziosi, in arrivo un nuovo amore o un flirt estivo?

Il desiderio, l’estate, le temperature alte e la passione? Oppure il più canonico sole, cuore e amore? Sarà come sarà ma pare che Alessandro Preziosi sia stato nuovamente colpito da una delle frecce scoccate all’improvviso da Cupido. L’attore scoperto dal grande pubblico grazie alla fiction Elisa di Rivombrosa, infatti, sarebbe nuovamente innamorato.

Una notizia che mette pepe nel calderone quotidiano del gossip nazionale, da un lato, e che stronca le speranze delle tante donne perdutamente innamorate di Preziosi, dall’altro. Ma c’è poco da fare, d’altronde come si dice: al cuor non si comanda. Non rimane che augurare all’attore che sia la volta buona. Ma prima di addentrarci sulle possibili evoluzioni di un rapporto che, a quanto sembra, sarebbe all’inizio, la domanda sorge spontanea: chi è la fortunata?

A quanto sembra, si tratterebbe di una donna dai capelli biondi da cui Alessandro Preziosi si farebbe accompagnare da un po’ di tempo. Non ci sono nomi e cognomi a dare un’identità alla nuova musa, tuttavia le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi sembrano raccontare di una coppia affiatata, capace anche di scherzare sui chili di troppo sulla pancia dell’attore.

Come andrà a finire? Amore di mezza estate o storia destinata a durare nel tempo? Prematuro fare pronostici, anche se c’è chi sui social è disposto a scommettere su un rapporto che potrebbe evolversi nel tempo fino a far mettere la testa a posto a un uomo che non si è certo risparmiato in termini di relazioni, siano state esse importanti, semplici flirt o avventure durate lo spazio di qualche notte.

Naturalmente, nell’immaginario collettivo (e torniamo ancora una volta a Elisa di Rivombrosa) il rapporto per antonomasia rimane quello tra Preziosi e Vittoria Puccini che ha anche portato alla nascita di una bambina, Elena. Quindi la relazione con Greta Carandini e la ‘toccata e fuga’ con Bianca Brandolini D’Adda. E adesso chi c’è nella vita di Alessandro? In attesa di un nome da scrivere sui rotocalchi, a parlare sono le foto.

