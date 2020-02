Alessia Marcuzzi, chi è il marito Paolo Calabresi Marconi

Produttore televisivo, Paolo Calabresi Marconi è il marito della bella ed energica Alessia Marcuzzi, nel 2019 al timone di Temptation Island Vip, programma di punta delle reti Mediaset. Si occupa della realizzazione di pubblicità per la televisione, è molto riservato e non ha profili social ufficiali. Ha qualche anno in più della “Pinella”, che lo considera un uomo meraviglioso.

Ha un carattere forte e sa quello che vuole, un aspetto che ha molto affascinato Alessia: «Capisce i miei momenti e non si spaventa, mentre gli altri lo facevano», ha dichiarato. La loro storia d’amore ha raggiunto il culmine con le nozze, celebrate solo con i parenti e gli amici più intimi nelle campagne londinesi. Londra infatti è una delle città preferite dalla showgirl.

I due si sono sposati il primo dicembre del 2014, e da allora sembrano sempre molto innamorati, come dimostrano le foto pubblicate sui social di Alessia Marcuzzi. Per lei, infatti, Paolo è «l’amore della maturità, della consapevolezza», e preferiscono aspettare ancora un po’ prima di pensare a un bebè.

Allo stato attuale vivono in una bella casa a Flaminio, un quartiere centrale di Roma, con i figli della conduttrice: Tommaso – avuto con l’allenatore della Lazio ed ex calciatore, Simone Inzaghi – e Mia, nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi ha dichiarato: «Stiamo bene così, siamo sereni. Paolo sarebbe un papà meraviglioso e vorrebbe tanto un figlio, ma è il primo a dirmi che dobbiamo aspettare». Come si è visto non si sa molto sul conto del marito della bella conduttrice. Una cosa è certa però: hanno raggiunto un equilibrio che permette loro di vivere in armonia e di condividere il tempo con tutti i componenti della famiglia.

All’ultimo compleanno di Mia, a settembre, erano presenti la madre, il marito di lei e il papà; ma anche la moglie di lui, Wilma, e gli altri figli. Insieme trascorrono tutte le feste più importanti, dimostrando di essere uniti per il bene dei più piccoli.

