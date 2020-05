Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi in crisi? Ecco la verità

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi starebbero affrontando un periodo non facile, questo almeno secondo alcune indiscrezioni che circolano da qualche giorno e che incuriosiscono i fan e gli appassionati di gossip.

Da parte loro nessuna conferma o smentita. Silenzio stampa, come si dice in questi casi. Solo un video che mostra la figlia Mia sul divano con il marito e delle facce non troppo allegre. La conduttrice mostra il salotto di casa sua, mentre gioca con il suo amico a quattro zampe: tira e molla con un peluche di pezza. Un’atmosfera familiare e rilassata, se non fosse per qualche dettaglio che non è passato inosservato.

LEGGI ANCHE: Alessia Marcuzzi single dopo la quarantena: l’indiscrezione sull’addio al marito

Nell’inquadratura, per qualche secondo, appare proprio il marito Paolo con Mia, la figlia nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti. Nemmeno una parola, un sorriso. L’idea che danno Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non è quella di una coppia innamoratissima. Solo un momento di noia o aria di crisi?

LEGGI ANCHE: Luca Argentero e Cristina Marino genitori: come si chiama la piccola?

Ma, comunque, lui c’è ancora, dopo che si vociferava di un suo allontanamento in seguito alla fine del lockdown. Circa 20 giorni fa, infatti, lei gli avrebbe chiesto di andare via. Capirci qualcosa non è facile, visto che la showgirl è sempre andata orgogliosa delle sue capacità di andare d’accordo con i suoi ex. Non solo con i padri dei suoi figli, ma anche con Pietro Sermonti e Carlo Cudicini.

Ancora nessuna conferma o smentita, solo supposizioni legate alle attività social di Alessia Marcuzzi. Se la crisi fosse confermata, la famiglia si allargherebbe ancora di più, insomma. A noi non resta che attendere ulteriori sviluppi.