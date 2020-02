Alessia Marcuzzi imprenditrice: la sua linea di borse e cosmetici

Il primo segnale chiaro di Alessia Marcuzzi imprenditrice è il tattoo “LUCE” che si è voluta regalare in occasione del suo 47esimo compleanno. Questa parola richiama l’amore per i suoi figli, in primis, ma è anche il nome della sua linea per la cura del corpo.

«Ho tatuato la parola Luce. E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla ‘luce’ 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella», ha dichiarato la conduttrice. E poi continua: «Luce è anche il nome del mio nuovo progetto».

Il suo obiettivo è quello di creare prodotti sostenibili, privi di sostanze tossiche per l’uomo e l’ambiente. Sostiene infatti che la sua linea sia efficace ma naturale e biologica. Una donna dalle mille risorse, lo dimostra il brand Marks&Angels, talmente apprezzato da avere conquistato anche il target esigente della Rinascente.

Il suo impegno è reale e la assorbe davvero tanto. I suoi sforzi sono stati premiati con una limited edition. Le sue creazioni di punta si chiamano Sophia, Greta e Aurora. Alessia Marcuzzi imprenditrice si dice felice del suo successo, che è anche merito del team che la supporta. Esalta il contrasto, soprattutto quando si tratta di moda e accessori: «Mi piacciono molto, in genere, la borsa elegante su un look da giorno e la borsa capiente anche per una serata importante».

«È una cosa tutta mia, una piccola azienda a conduzione familiare, senza finanziatori alle spalle, con un prodotto artigianale, italiano, nel quale credo…», ha dichiarato l’ex padrona di casa de L’isola dei famosi.

Si dice anche molto grata per l’affetto che il pubblico e i follower su Instagram le riservano. Dice di non risparmiarsi mai e firma tanti autografi quanti sono i fan che la aspettano per una fotografia. Rispetto alla sua scelta prende ad esempio un episodio di quando conduceva Scherzi a parte: «Ricordo Dustin Hoffman. È arrivato e prima di registrare il suo pezzo si è messo a salutare una per una tutte le 250 persone che c’erano nel pubblico. I grandi fanno così».

L’ambizione ad Alessia Marcuzzi non manca e nemmeno la fiducia in se stessa. Le idee sembrano essere valide e apprezzate, non ci resta che vedere come prosegue la sua carriera da imprenditrice e showgirl.