Alessia Marcuzzi ha iniziato l’estate con un gossip che ha monopolizzato l’attenzione mediatica: l’indiscrezione in merito a un suo flirt con Stefano De Martino, liaison che sarebbe stata la causa della fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e l’ex ballerino di Amici oggi conduttore di Made in Sud.

Impegnata nella conduzione di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha detto la sua in merito nel corso di un’inervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

La verità di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si è confessata nel corso della seconda puntata della stagione di Verissimo. La conduttrice romana, che era stata presente nello studio della Toffanin anche durante la prima puntata, ha rivelato di aver vissuto una piccola crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, sposato a sorpresa nel dicembre 2014.

Durante il lockdown, c’è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna.

Queste le parole di Alessia Marcuzzi, che ha in parte confermato le indiscrezioni sui problemi con il consorte, ridimensionandole fortemente rispetto a quanto uscito sui media. Per rendersi conto che le cose tra loro sono tornate serene, basta infatti guardare il profilo Instagram della conduttrice, dove sono comparsi, nei mesi scorsi, numerosi post che la vedono in compagnia di Calabresi Marconi.

“A volte è più stuzzicante credere a una cosa inventata”: così si è espressa Alessia Marcuzzi in merito alle voci di flirt con Stefano De Martino, dicendosi sorrpresa per il fatto che le persone credevano alla diceria della love story con il ballerino anche davanti ai baci tra lei e Calabresi Marconi su Instagram.

La Marcuzzi ha anche specificato di non aver voluto replicare tranne che con la foto della copertina di un libro di Woody Allen – A Proposito di Niente – per non alimentare il gossip.

