Alessia Marcuzzi mostra i nuovi tatuaggi su Instagram e fa sognare

È una dolcissima dedica quella che la conduttrice Alessia Marcuzzi ha voluto fare. Un pegno d’amore eterno, inciso per sempre sulla sua pelle. La showgirl ha mostrato i suoi due nuovi tatuaggi, rivelando i motivi per cui li ha fatti.

Si tratta della parola “Luce” e di due stelline, tatuati rispettivamente accanto al polso sinistro e sul polso destro. È la stessa conduttrice, sul suo profilo ufficiale @alessiamarcuzzi a spiegarli ai suoi follower:

Oggi ho tatuato la parola Luce. E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla “luce” 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella. Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!

Insomma, una tenerissima dedica ai figli ma anche l’annuncio di qualcosa in divenire, che sta già incuriosendo tutti coloro che la seguono.

A proposito di figli, sapete come sono fatti i due “bambini” di Alessia Marcuzzi? Il primo è ormai un uomo fatto e finito, ha 19 anni e si chiama Tommaso Inzaghi. Il suo profilo instagram ufficiale è @tomminza9.

La Marcuzzi ha avuto Tommaso da Filippo Inzaghi. Il ragazzo è molto noto su Instagram, ma il suo sogno non è quello di fare l’influencer: si muove infatti tra Roma e Londra e vuole diventare un calciatore professionista.

Non disdegna però il mondo dello spettacolo: studia infatti business media ed è anche impegnato in lezioni di regia e fotografia.

La seconda figlia di Alessia Marcuzzi si chiama Mia. La bambina è nata dalla relazione della Marcuzzi con Francesco Facchinetti. Ha 9 anni e non ha ancora (per fortuna) un profilo Instagram, ma si presta spesso a pose e siparietti insieme alla madre, e compare sul suo profilo.

Spiegando i suoi tatuaggi, la Marcuzzi ha anche parlato di un nuovo progetto in arrivo. Non è dato sapere, però, se si parla di avventure televisive o legate al suo marchio di borse, @marksandangels. Non rimane che aspettare per scoprirlo!