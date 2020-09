Alessia Marcuzzi parla del gossip su De Martino: “Fa parte del mio lavoro”

Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez: il presunto triangolo di inizio estate, un gossip che ha avuto poi degli sviluppi relativi soprattutto alla vita sentimentale della showgirl argentina, paparazzata prima con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi e, oggi come oggi, a quanto pare impegnata con il parrucchiere Antonino Spinalbese.

A esprimersi in merito al gossip dell’estate che ci stiamo per lasciare alle spalle, ci ha recentemente pensato Alessia Marcuzzi. Prossima a tornare in tv con Temptation Island – l’edizione che condurrà sarà caratterizzata solamente da concorrenti non famosi con lo scopo di evitare sovrapposizioni con la quinta edizione de Il Grande Fratello Vip – la conduttrice romana si è confessata nel corso di un’intervista a Oggi.

Alessia Marcuzzi: “Non presto fianco al gossip”

Se Stefano De Martino e Belen, ai tempi dell’indiscrezione pubblicata da Dagospia in merito a un presunto flirt tra il conduttore di Made in Sud e Alessia Marcuzzi, si sono esposti smentendo chiaramente, la ex ‘padrona di casa’ de L’Isola dei Famosi non lo aveva mai fatto direttamente.

Certo, all’inizio dell’estate Alessia Marcuzzi aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 5 milioni di persone, la foto della copertina di un libro dal titolo A Proposito di Niente. Nell’intervista rilasciata al celebre settimanale, si è espressa chiaramente in merito alla situazione.

Non presto il fianco ai gossip perché so che fa parte del mio lavoro. Ma la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante

Queste le parole di Alessia Marcuzzi in merito alle voci sul presunto flirt tra lei e Stefano De Martino, rapporto che avrebbe scatenato la crisi tra il conduttore campano e Belen, di nuovo ex dopo il riavvicinamento dell’anno scorso.

La conduttrice romana si è espressa anche in merito al rapporto con il marito Paolo Calabresi Marconi, produttore, specificando che, per lei, la tentazione in una coppia è restare uniti. Le voci di crisi, già smentite con le foto e i video delle vacanze assieme, sono state quindi, ancora una volta, definite infondate.

