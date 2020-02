Alessia Marcuzzi: quali programmi di Mediaset condurrà nel 2020? E quali no?

Alessia Marcuzzi, volto noto e amatissimo della tv italiana, è stata al centro delle cronache per non essere stata confermata alla conduzione dell'”Isola dei Famosi”.

A lanciare l’indiscrezione bomba era stato il sito Dagospia di Roberto d’Agostino, ma a confermare la notizia proprio un comunicato ufficiale di Mediaset, in cui si legge che è stata la stessa presentatrice a rinunciare alla conduzione del programma, dopo ben cinque anni al timone.

Del resto, tra liti, polemiche e accuse, l’ultima edizione della trasmissione non è stata vincente dal punto di vista degli ascolti e in varie interviste aveva confessato di essere amareggiata, non nascondendo la volontà di distaccarsi per un po’ dalla conduzione del reality show ambientato in Honduras.

Ma per la Marcuzzi si prospetta comunque un 2020 pieno di impegni: da questo mese ricomparirà alla guida delle “Iene“, che presenta già dal 2018 (e prima con una conduzione dal 2001 al 2005).

LEGGI ANCHE: Chi è Alessia Elefante, la fidanzata di Donnarumma del Milan.

La Pinella proseguirà questa estate con il “Summer Festival“, che torna in tv dopo un anno di assenza. Il programma musicale riapparirà sugli schermi proprio con Alessia Marcuzzi, che ne è stata conduttrice nelle prime cinque edizioni, prima di lasciare spazio nel 2018 a Ilary Blasi. Tra l’altro proprio la moglie di Totti dovrebbe sostituire la Marcuzzi nella conduzione dell’Isola, in un ideale scambio di ruoli tra le due bellissime presentatrici.

In base ai rumors c’è anche la possibilità che Alessia possa presentare “Lo Show dei Record“, che sempre secondo delle indiscrezioni dovrebbe tornare su Mediaset, poi la scorsa edizione in onda su Tv8 con il titolo “La notte dei record”.

Anche la scelta sulla conduzione di “Temptation Island Vip” dovrebbe ricadere nuovamente sulla Marcuzzi, che lo scorso è approdata alla seconda edizione dello show dopo Simona Ventura. La Pinella del resto ha dimostrato grande decisione ed empatia, dando prova di immedesimarsi nelle storie e dando il giusto sostegno alle coppie durante i falò di confronto.

LEGGI ANCHE: Alessia Marcuzzi mostra i suoi nuovi tatuaggi.