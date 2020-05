Il gossip è partito da Dagospia: secondo il sito fondato da Roberto D’Agostino, Alessia Marcuzzi avrebbe lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi. La coppia si era sposata nel dicembre 2014, sorprendendo tutti con un matrimonio celebrato in maniera intima in una chiesetta nei pressi di Londra, città amata da entrambi.

Adesso, a quasi sei anni dal gran giorno, tra la conduttrice romana e l’uomo che l’ha portata all’altare sarebbe arrivato l’epilogo. La relazione tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, produttore di successo, è arrivata poco dopo la fine del rapporto con Francesco Facchinetti, padre di Mia.

Con lui, oggi sposato con Wilma Faissol e padre di altri due figli, la conduttrice romana ha costruito una famiglia allargata che, come si può vedere nelle foto social di entrambi e nei contenuti condivisi in occasione di feste come il Natale, è molto unita e comprende anche Simone Inzaghi, padre del primogenito della conduttrice, e la moglie Gaia Lucariello (in dolce attesa).

In tutto questo non mancava mai Paolo Calabresi Marconi, spesso protagonista di scatti romantici sul profilo Instagram della conduttrice. Gli ultimi, risalenti al 20 aprile, vedono la coppia ridere e baciarsi con il mare sullo sfondo. Ad accompagnare la serie di foto scelta dalla conduttrice de Le Iene, una frase di auguri per il compleanno del produttore romano.

Nessun commento da parte della Marcuzzi

La conduttrice capitolina, classe 1972, non ha per ora rilasciato alcun commento in merito a questa indiscrezione sulla sua vita matrimoniale. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato, nella mattinata di oggi, alcune Stories che la vedono assieme a Mia, nata nel 2011, e a Francesco Facchinetti, che ha regalato a entrambe uno strumento da lui commercializzato e utile per aprire le porte, pigiare il bottone dell’ascensore e utilizzare il Bancomat evitando un contatto diretto con la pelle.

