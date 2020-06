Alex Zanardi è in condizioni molto gravi, sottoposto a intervento

È in condizioni molto gravi per il forte trauma cranico riportato Alex Zanardi, l’atleta paralimpico coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio: lo ha confermato una nota dell’azienda ospedaliera senese assieme a Giovanni Bova direttore del pronto soccorso dell’ospedale senese.

Zanardi, 53 anni, è stato preso subito in cura dai professionisti del pronto soccorso. Attualmente è sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17, nel Comune di Pienza, in provincia di Siena, sulla strada provinciale 146, altezza del chilometro 39+800, al bivio per località S. Anna in Camprena.

L’incidente ha coinvolto un autocarro che procedeva in direzione opposta e la handbike di Alex Zanardi.

Zanardi – hanno spiegato i carabinieri – è stato trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’Ospedale ‘Le Scotte’ di Siena. Stava partecipando con un gruppo di altri paraciclisti ad una manifestazione iniziata in Provincia di Arezzo e che avrebbe dovuto concludersi a San Quirico d’Orcia, dove avrebbe dovuto essere presente il sindaco della città.

Al momento dell’incidente, il gruppo era scortato dalla polizia municipale di Pienza. Alex Zanardi chiudeva il gruppo dei corridori e ha battuto la testa violentemente contro il mezzo pesante. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Montepulciano che stanno conducendo i rilievi. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura di Siena.

