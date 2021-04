Alfonso Signorini: “Ho avuto il Covid, vi racconto la mia esperienza”

Il conduttore del GF Vip ha rivelato nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano di avere avuto il Covid.

Ha affermato di aver vissuto giorni brutti.

Signorini ha altresì dichiarato di non aver voluto andare in ospedale.

Alfonso Signorini ha avuto il Covid. A rivelarlo è stato lui stesso in occasione di un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Alfonso Signorini, l’esperienza con il Covid

Ho vissuto giorni molto brutti. Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici spiega – Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia (la leucemia, ndr). Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre.

Queste alcune delle parole del conduttore delle ultime due edizioni del Grande Fratello Vip. Signorini, sempre in occasione dell’intervista a Il Fatto, ha sottolineato che, nel periodo in cui è stato malato, ha scoperto ancora più di prima di avere attorno persone che gli vogliono bene.

Ricordando quel periodo, ha parlato di una persona a lui molto vicina che, pur di non lasciarlo solo, ha dormito in auto nel suo garage non avendo modo, per ovvi motivi riguardanti la prevenzione del contagio, di salire in casa.

Signorini ha parlato anche della prossima edizione del GF Vip, la sesta per la precisione, facendo presente di avere già qualche nome per il cast – senza rivelare dettagli – ma di non aver preso alcuna decisione sugli opinionisti.

Si è espresso anche su Tommaso Zorzi, affermando che, se fosse stato al posto del giovane influencer, si sarebbe preso qualche mese di pausa dopo il lungo periodo passato nel loft di Cinecittà.

