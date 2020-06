Amadeus: cosa si sa sul suo nuovo programma?

Questo 2020 verrà ricordato senza dubbio come un anno speciale per Amadeus che, nelle vesti di padrone di casa del Festival di Sanremo, ha sorpreso tutti. Per il conduttore ravennate, classe 1962, potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Rai. Cosa si sa in merito? Scopriamolo assieme nelle prossime righe!

Amadeus torna in tv con un programma musicale

Amadeus – all’anagrafe Amedeo Sebastiani – è ora in tv con I Soliti Ignoti, le cui nuove puntate sono ripartite da poco dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Secondo una recente indiscrezione lanciata da Tv Blog, testata molto autorevole quando si parla di novità del piccolo schermo, il conduttore del Festival di Sanremo 2020 potrebbe tornare in tv in autunno con una produzione incentrata sulla musica.

Secondo i rumors più accreditati, si tratterebbe di due serate in cui sarà possibile vedere Amadeus protagonista di uno speciale ritorno al passato nelle vesti di dj, professione artistica che ha svolto all’inizio della sua fantastica carriera.

Sempre sulla base delle rivelazioni di Tv Blog, Amadeus proporrà ai telespettatori un vero e proprio viaggio nel mondo della musica, con particolare attenzione ai successi canori degli anni ’70 e dei ruggenti anni ’80.

Il nuovo show di Amadeus verrà prodotto da Arcobaleno Tre, la società di punta di Lucio Presta, marito di Paola Barale. A quanto pare, la scelta di mamma Rai sarebbe caduta proprio sul conduttore ravennate in virtù del successo del Festival e della presenza quotidiana del suo volto come riferimento per i telespettatori tra il tg e i programmi serali della rete ammiraglia del servizio televisivo pubblico.

