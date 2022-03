Ambra Lombardo al vetriolo su Kikò Nalli: “Cancellata? Macché…”

Ambra Lombardo aveva 33 anni quando, nel 2019, fu tra i concorrenti della 16esima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

Quella partecipazione fu galeotta perché ne conseguì una storia con un altro concorrente, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, il noto personaggio televisivo, star di Uomini e Donne.

Tra i due, però, è finita e, anzi, Ambra Lombardo, sempre più social influencer su Instagram con 235mila follower, ha annunciato di avere ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato Lorenzo Cascino.

Interpellata sull’ex, sui social media, Ambra Lombardo ha commentato, su sollecitazione di un follower, a quanto detto di recente da Kikò Nalli, cioè che è ormai “cancellata” dalla sua vita.

Ambra Lombardo ha replicato così: “Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”.

Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

E ancora: “Un consiglio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare e malignare su una ex. Vi rende maschi sapervi congedare da chi non vi ama più, con decoro, eleganza e dignità”.

Kikò Nalli, dal canto suo, oggi single, a proposito della modella, ha detto: “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”.

Infine, Ambra Lombardo ha rivelato di recente che la loro storia non è andata bene perché Kikò sarebbe ancora innamorato di Tina Cipollari.

