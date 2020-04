Amedeo Minghi: il messaggio per i fan dal letto d’ospedale (VIDEO)

Amedeo Minghi, uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano, ha rassicurato i fan in merito alla propria salute postando un video dal letto dell’ospedale presso il quale è stato ricoverato. La voce di successi come Vattene Amore, mostrandosi con la mascherina, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook e un secondo in cui chiarisce le sue condizioni di salute.

Amedeo Minghi non ha il Coronavirus

Il cantante, che compirà 73 anni il prossimo 12 agosto, ha chiarito di non avere il Coronavirus. Tirandosi giù la mascherina per mostrare il proprio volto ai follower, ha specificato di trovarsi in ospedale per problematiche di stress. “Niente a che vedere con l’infezione”: queste le parole del melodista italiano, che ha espresso il suo disappunto per la pubblicazione della notizia (falsa) relativa al suo contagio.

Minghi ha specificato che si tratta di una notizia tendenziosa e molto pericolosa che potrebbe procurare dei problemi ai suoi familiari. Per questo, ha affermato che valuterà azioni legali contro chi ha scritto articoli in merito al suo stato di salute, diffondendo notizie false.

Nel corso di questa seconda diretta, pubblicata sulla sua pagina Facebook mercoledì 1 aprile, il cantante ha sottolineato di non essere ricoverato in un reparto Covid e di indossare la mascherina in quanto previsto dagli obblighi di contenimento del rischio di contagio da Covid-19. Ha infine rassicurato i familiari in merito alle sue condizioni di salute.

Cosa ha detto invece nella diretta precedente? Si è scusato con i fan per il fatto di aver interrotto bruscamente e per lungo tempo il dialogo con loro. Sempre nel corso del primo video, ha svelato di essere caduto in un “triste autolesionismo che poi colpisce le persone che amiamo di più”.

Dopo un momento di commozione, il cantante ha salutato i fan augurandosi di rivederli presto per convidere le emozioni di firmacopie e incontri. Ricoverato a Roma, Minghi sembra speranzoso in merito al proprio futuro e, secondo quanto rivelato da lui stesso, senza alcun problema relativo al Coronavirus.

