Amici 2020: quando e dove andrà in onda, i sei professori (con 2 novità)

Due novità per la 20esima edizione di Amici, il talent show cult condotto da Maria De Filippi su Canale 5 che partirà domani, sabato 14 novembre, alle 14.10.

Innanzitutto, gli allievi che entreranno a far parte della scuola di Amici vivranno 24 ore su 24 all’interno degli studi Titanus Elios di Roma monitorati costantemente attraverso i tamponi molecolari per il Covid19 per garantire la loro salute e quella degli altri: si sono sottoposti già a quarantena).

Sei i professori.

Ballo : confermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini . La novità è Lorella Cuccarini .

: confermate e . La novità è . Canto: confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La novità è Arisa, vincitrice di due edizioni del Festival di Sanremo (2009 nella categoria esordienti e nel 2014 in quella dei big) e già giudice di X Factor.

Quando andrà in onda Amici?

Oltre agli speciali del sabato pomeriggio su Canale 5 Amici andrà in onda anche da lunedì 16 novembre su Italia1 con il racconto quotidiano (fino a venerdì) della scuola dalle 19.00.

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Raffaella Mennoia, Giovanni Filippetto e Michele Perna. Produttore esecutivo Paola di Gesù. Produttore Fascino P.g.t. per Mediase. La regia è di Andrea Vicario. Il programma, come scritto poco su, andrà in onda attenendosi alle regole da contenimento Covid-19.