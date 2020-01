Anastasio: età, X Factor, Festival di Sanremo 2020, Instagram

Il vincitore di X Factor 2019, che ha sconvolto il senso stesso della trasmissione di Sky. È oggettivo, esiste un X Factor Italia prima e dopo Anastasio. E a dimostrarlo sono i fatti.

Già, perché prima dell’arrivo della trasmissione condotta da Alessandro Cattelan del cantante di Meta, in provincia di Napoli, nessuno aveva mai osato tanto, alzando notevolmente il livello della trasmissione. Anastasio, o all’anagrafe Marco Anastasio, la prima volta che lo abbiamo visto in tv, ai provini, sembrava un sempliciotto. Poi ha preso il microfono ed è tutto cambiato.

Perché da quel giorno abbiamo scoperto non un rapper di cover, ma un cantautore sublime, capace di prendere una canzone famosa di De Gregori o di altri, sconvolgerla, rimodularla, cambiarne le parole e renderla altrettanto bella.

Così giorno per giorno Anastasio si è conquistato il suo posto a X Factor e piano piano lo ha vinto. Anche perché lo sapevano tutti che avrebbe vinto, almeno un mese prima della fine. Da qui arriva il disco, con grandissimo successo. E Sanremo subito. Ma non da partecipante come quest’anno. Da ospite. Del presentore Claudio Bisio.

Anastasio ha fatto da contorno a un monologo del comico, apparendo come sempre, sconosciuto al grande pubblico e alla fine padrone del palco. Una cosa non facile, visto che su quel palco, tanti degli spocchiosi passati da X Factor che lo hanno precedentemente affrontato prima di lui sono crollati. Perché quando non hai una serie di autori o Alessandro Cattelan a proteggerti è sempre tutto più difficile. Ma Anastasio no. Lui ce l’ha fatta e ha saputo rompere il cordone ombelicale all’istante.

Incontenibile, recentemente ha pubblicato Il fattaccio del vicolo del Moro, brano basato sul monologo Er fattaccio di Americo Giuliani. La commissione di Sanremo, formata tra gli altri da Pippo Baudo, Antonella Clerici e Piero Chiambretti, non ha potuto fare a meno di selezionare questo fenomeno, che sta rendendo giorno dopo giorno il rap puro cantautorato, senza troppi fronzoli o giochi facili fatti con l’uso della parola sesso o parolacce.

Attivissimo su Instagram, dove ha 443 mila follower, ha annunciato recentemente il suo “Atto zero tour 2020”: https://www.instagram.com/anastasio_quello/. La cosa curiosa è che ha recentemente eliminato quasi tutte le fotografie del suo passato, come a volere dire che è partito un nuovo corso della sua vita.

