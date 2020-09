Anche Barbara e Luigi Berlusconi positivi al coronavirus

Oltre al leader di Forza Italia, sono risultati positivi al coronavirus anche due suoi figli, Barbara e Luigi Berlusconi, rispettivamente di 36 e 31 anni.

L’ex premier, invece, si trova in quarantena in Brianza, nella sua residenza di Villa San Martino di Arcore. Si è appreso che Berlusconi si era già sottoposto ad un tampone lo scorso 25 agosto, dopo avere saputo della positività dell’imprenditore Flavio Briatore, che aveva incontrato in Sardegna ma allora il risultato era stato negativo.

Berlusconi, 84 anni, però, di ritorno dalla vacanza in Sardegna, ha deciso di sottoporsi a un secondo test diagnostico ed è emersa la sua positività al Covid-19.

Il leader di Forza italia, durante una videocall con il movimento Azzurro Donne, ha detto: «Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia. Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus».

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha dichiarato: «Non solo Berlusconi sconfiggerà il virus, peraltro da asintomatico, ma avrà il vantaggio di essere immune dopo aver vinto anche questa battaglia. Berlusconi è stato, è e sarà il numero uno e noi siamo e saremo sempre al suo fianco».

