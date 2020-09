Anche Marina Berlusconi è positiva al coronavirus

Marina Berlusconi, la figlia del leader di Forza Italia, presidente di Fininvest e di Mondadori, è risultata positiva al Covid-19.

L’imprenditrice, come confermato dagli ambienti del gruppo, dopo una serie di test negativi è risultata positiva all’ultimo tampone eseguito il cui esito è arrivato nel fine settimana.

Nei giorni scorsi sono risultati positivi al coronavirus il padre Silvio Berlusconi, che è ricoverato al San Raffaele di Milano, e anche due degli altri figli dell’ex presidente del Consiglio (Barbara e Luigi).

Marina Berlusconi, secondo quanto viene riferito, è in buona salute e normalmente impegnata in isolamento nella consueta attività lavorativa via telefono. Si trova isolata nella sua casa di Milano da quando il padre è risultato positivo, così come prescritto dalla legge.

Al momento non si sa se altri membri della famiglia di Marina siano risultati contagiati ma il marito e i due figli, entrambi minorenni, sarebbero in buone condizioni.

