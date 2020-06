Andrea Delogu: chi è, carriera, vita privata, Instagram

Andrea Delogu, conduttrice de La Vita in Diretta Estate, è una delle donne simbolo della tv italiana da qualche anno a questa parte.

Dove e quando è nata

Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio 1982. La conduttrice – molto attiva anche in radio – ha vissuto i primi dieci anni della sua vita tra le mura della comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano dove i suoi genitori erano ricoverati. Ha raccontato questa parte della sua vita nel romanzo La Collina, scritto a quattro mani con lo sceneggiatore Andrea Cedrola e basato in gran parte su fatti reali.

LEGGI ANCHE: Gina Lollobrigida, il momento difficile dell’attrice

Carriera

La carriera di Andrea Delogu ha avuto inizio nel 2002. In quell’anno, è entrata a far parte delle Letteronze, corpo di ballo di Mai Dire Domenica che doveva il suo nome a un’ironica storpiatura di quello delle Letterina di Passaparola, popolarissimo programma condotto da Gerry Scotti.

Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile citare la fondazione, assieme a Barbara Clara, del duo musicale Cinema2. Da non dimenticare è anche il sodalizio professionale e personale con Ema Stockholma (le due sono molto amiche). La loro fama è dovuta al duo Stokhlogu, che le ha viste partecipare come dj a diversi programmi televisivi.

Negli ultimi anni, hanno condotto per Rai Radio Due la diretta di Sanremo, affiancate dal giornalista musicale Gino Castaldo. Conduttrice per diversi anni della serata di premiazione dei Macchianera Internet Awards, nel 2014 ha iniziato, in compagnia di Marco Giusti, a condurre Stracult su Rai Due. Da lì la sua carriera ha preso definitivamente il volo!

Giusto per citare altre tappe degne di nota, ricordiamo Indietro Tutta! 30 e Lode, reboot dello storico programma con Renzo Arbore e Nino Frassica, ma anche il talent Dance, dance, dance. Alla radio – sempre Rai Radio 2 – è stata voce di trasmissioni come I Sociopatici e La Versione delle Due.

Attività di scrittrice

Oltre a La Collina, romanzo uscito per i tipi di Fandango, ha pubblicato anche il libro Dove Finiscono le Parole – Storia Semiseria di una Dislessica. Edito da RaiLibri, è il racconto della sua esperienza di DSA.

Vita privata

Dal 2016 è sposata con l’attore romano Francesco Montanari, storico interprete del Libanese in Romanzo Criminale. La coppia vive a Roma e ha un cane di nome Spilla. In passato ha avuto storie con Silvio Muccino e con Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro.

Instagram

Andrea Delogu è presente su Instagram con un profilo seguito da quasi 270mila persone e tramite il quale condivide diversi dettagli sia della sua vita privata, sia del lavoro.

LEGGI ANCHE: Chi è Claudia Ruggeri, Miss di Avanti un Altro e cognata di Paolo Bonolis firma