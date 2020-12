Andrea Delogu: chi è il marito Francesco Montanari

Conduttrice, attrice, scrittrice: sono tante le anime artistiche di Andrea Delogu. Classe 1982, la compagna di viaggio di Stefano Massini in Ricomincio da Rai 3 è sposata con Francesco Montanari, celebre attore romano. Scopriamo qualcosa su di lui.

Quanti anni ha Francesco Montanari, il marito di Andrea Delogu?

Francesco Montanari è nato a Roma il 4 ottobre 1984. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 36 anni, due meno della moglie.

Carriera

Diplomato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico, Francesco Montanari ha esordito al cinema nel 2009 con il film Oggi Sposi di Luca Lucini. Un’altra tappa importante della sua carriera risale al 2008, anno in cui ha iniziato a interpretare il ruolo del Libanese in Romanzo Criminale, la serie tv tratta dall’omonimo libro di Gianfranco De Cataldo.

In tv è comparso in numerose altre produzioni di successo. In questo novero è possibile includere I Medici – Nel Nome della Famiglia, ma anche la serie Il Cacciatore. Nel corso della carriera ha vinto diversi premi e ha lavorato tanto anche in teatro (p.e. nella piece Uno Zio Vanja diretta da Vinicio Marchioni, suo amico da anni e compagno di set in Romanzo Criminale).

Vita privata

Sposato con Andrea Delogu dal 2016 – sono convolati a nozze dopo tre anni di relazione – prima di incontrare lei ha avuto una storia con l’attrice Vanessa Hessler.

Instagram

Francesco Montanari è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 155mila persone. Su questo palcoscenico social condivide soprattutto dettagli relativi alla sua vita professionale.

